Gluonii ating o stare de saturație în cadrul ionilor Ce se intampla cand quarcurile interacționeaza cu gluonii in nuclee din ce in ce mai mari la energii relativiste? Experimente efectuate in Statele Unite la acceleratorul RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) arata ca ciocnirile protonilor cu nuclee din ce in ce mai mari au caracteristici care demonstreaza ca interacțiunile dintre quarcuri și gluoni la un moment dat ar ajunge intr-un regim de saturație, exact cum prevede teoria interacțiunii nucleare tari. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

