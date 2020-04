Glumele despre coronavirus cu specific românesc și străin. S-a lansat grupul de Facebook „Coronavirus:glume” Romanii dar și mulți locuitori aiglobului stau de mai bine de o luna in case din cauza pandemiei decoronavirus iar stresul cauzat de lipsa ocupațiilor cotidiene aajuns, in unele situații, sa dea in umor. Romanii fac haz de necaz in cele mi grele situații, așa ca nu aveau cum sa lipseasca glumele și poantele despre coronavirus. Glumele COVID-19, sau mai modern „meme”-urile, se rostogolesc de zile intregi pe Facebook și alte rețele sociale și strang zeci de mii de Like-uri și distribuiri.Au existat și „intreprinzatori” virtuali care au creat grupuri speciale pe Facebook pentru glume. Daca inainte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pro Tv a comunicat ca pentru difuzarea anumitor emisiuni este necesara implicarea mai multor angajați, iar acest lucru inseamna expunerea in fața noului virus. De aceea, programul a ale sa intrerupa filmarile din aceasta perioada, potrivit Huff.ro. Așadar, in locul show-ului de talente vor…

- Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgența și organizația neguvernamentala Code for Romania a lansat o noua platforma online din ecosistemul de lupta contra efectelor COVID-19 CeMaFac (cemafac.

- Bogdan Aron, barbatul care susține ca a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunțat, miercuri, pe Facebook, ca s-a tratat de aceasta infecție și a fost externat din spital. El spune ca a ramas uimit sa vada ca...

- Pandemia de coronavirus care a afectat lumea, in special China și Italia, are implicații și in producția de mașini a celor de la Ferrari. Compania Ferrari a anunțat ca va inchide temporar fabricile de la Maranello și Modena. „Decizia este pentru binele angajaților. Am luat aceasta hotarare din respect…

- Spania este ultima tara europeana care a interzis toate zborurile directe din Italia, pana pe 25 martie, pentru a stavili propagarea noului tip de coronavirus pe continent. Spania a inregistrat o crestere accentuata a numarului de noi infectii, pana la 1.600, mai multe cu 400 comparativ cu…

- Opt noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in Capitala. Gabriela Firea a anuntat trei dintre ele. Edilul a postat marti, la amiaza, pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba despre rudele barbatului in varsta de 60 de ani, declarat luni seara bolnav. In acelasi timp, Grupul de comunicare strategica…

- „Veste buna! Cele sase persoane venite de pe vasul de croaziera din Japonia, care au stat in carantina in locatia pusa la dispozitie de catre Primaria Capitalei, au plecat azi acasa. Nu au prezentat simptome, iar analizele au iesit bine. Nu erau infectate cu coronavirus\"\", a scris Firea pe Facebook…

- Asociatia Mondiala a Operatorilor (GSMA), organizatorul congresului de la Barcelona, a anuntat miercuri seara ca a decis sa anuleze evenimentul care era programat a se desfasura in perioada 24-27 februarie 2020, in pofida asigurarilor pe care le-a primit de la autoritatile sanitare nationale si locale…