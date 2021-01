Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, s-a declarat perplex fata de decizia unor platforme digitale de a suspenda conturile presedintelui american Donald Trump „fara control legitim si democratic”. In opinia responsabilului european, aceasta decizie, care echivaleaza cu „un fel de…

- Evenimente fara precedent la Washington. Susținatorii președintelui Donald Trump au incercat sa preia Capitoliul. Acest asalt a fost primul „asalt” in peste doua sute de ani. © REUTERS / MIKE THEILERCe au lasat in urma protestatarii la Capitoliu – imagini foto și video Mii de persoane s-au…

- Membrii Congresului s-au baricadat in interior, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului de la Washington, miercuri, in ziua in care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie 2020. Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump…

- Rețelele sociale au luat masuri fara precedent pentru a bloca mesajele președintelui Donald Trump, dupa protestele violente de miercuri, din Washington DC, scrie CNN.Twitter a anunțat miercuri ca a blocat contul președintelui Donald Trump pentru 12 ore și a avertizat pentru prima data ca l-ar putea…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, este primul oficial roman care reacționeaza la starea de asediu decretata in Washington dupa ce manifestanții pro-Donald Trump au asediat Congresul SUA pentru a impiedica validarea victoriei lui Joe Biden. „Categoric nu, nu se astepta…

- Sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul este asteptat sa-l valideze rezultatul acestora si sa-l confirme pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite.

- Liderul grupului de extrema dreapta din SUA Proud Boys a fost eliberat marti din închisoare, la o zi dupa ce a fost arestat si cu o zi înainte de manifestatia pe care sustinatorii presedintelui Donald Trump vor sa o organizeze în capitala SUA pentru a protesta împotriva rezultatelor…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, i-a indemnat pe partizanii sai sa se adune la Washington pe 6 ianuarie, intr-un ultim efort vizand sa puna presiune asupra Congresului pentru a nu certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale, noteaza AFP.