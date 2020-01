Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 6 ianuarie 2020, in jurul orei 21,50, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre o tanara de 25 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa impreuna cu soțul sau, cu un autoturism, pe strada Miron Costin din Alba Iulia, a observat un grup de…

- Un barbat in varsta de 80 de ani a murit, chiar la inmormantarea unicului sau fiu, dupa ce a fost atacat de un roi de albine. Batranul a fost dus de urgența la spital, acolo unde au ajuns și alte 10 persoane, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Trei tineri au fost gasiti morti, noaptea trecuta, in casa unei rude din municipiul Hancesti. Ofiterul de presa al Inspectoratului General de Politie, Mariana Betivu, a declarat pentru IPN ca este vorba despre doi baieti de 25 de ani si o fata de 21 de ani.

- Daca lui i se spune „Regele Soselelor”, ea de ce n-ar avea voie sa faca doar ceea ce-si doreste la volan? Iubita unui milionar celebru a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in trafic, in timp ce incalca legea.

- Ambasada Suediei, cunoscuta in spațiul public pentru activitatea intensa de pe Facebook, a postat pe rețeaua de socializare un mesaj in care spune ca sarbatorește Ziua Naționala a Romaniei.Mesajul a fost insoțit de o imagine cu o gluma, a notat hotnews.ro.„La Mulți Ani, Romania! Ți-am luat un tort de…

- Adela Chirica lupta cu ultimele forte pentru drepturile fiului sau. Manechinul sustine ca ar fi fost santajat de tatal copilului, un controversat milionar. Tot razboiul a inceput dupa ce afaceristul ar fi refuzat sa mai dea pensia alimentara, pe motiv ca nu el este tatal biologic al baietelului de 12…

- Un renumit istoric rus a fost arestat de poliția din Sankt Petersburg. Acesta este suspect de uciderea unei foste studente, informeaza The Guardian, citat de Mediafax. Profesorul universitar Oleg Sokolov, in varsta de 63 de ani, era beat și a cazut intr-un rau. Cand a fost scos din rau, in rucsacul…

- A fost declansata o ancheta la Colegiul „B. P. Hasdeu” dupa ce un elev de gimnaziu a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau cu stari de greata si dureri de stomac. Pentru ca au avut suspiciunea ca adolescentul a inghitit o substanta toxica, medicii de la UPU au anuntat politia.…