Stiri pe aceeasi tema

- Cadavre impraștiate prin cladirile distruse in urma unei explozii aparent mortale. Indoliați, indurerați pentru cei dragi pierduți. Și in mijlocul ruinelor mocnite, dovezi ale echipamentului militar occidental. Intr-o lume prea familiarizata cu imaginile grafice ale unui dezastru dupa altul,…

- Ambasada Rusiei la Washington a respins afirmatiile guvernului Statelor Unite ca Moscova planuieste sa invadeze Ucraina in zilele urmatoare, informeaza sambata DPA, transmite AGERPRES . „Alarmismul” este raspandit in Statele Unite fara nicio dovada prezentata pentru a sustine acuzatiile, a declarat…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca masarea de trupe la granitele Ucrainei creeaza o presiune puternica asupra acestei tari. Aurescu a subliniat ca doar presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, stie de ce Rusia forteaza un conflict in Ucraina. Intrebat…

- Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, afirma ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. El a fost intrebat daca barbatii romani, in special cei tineri, ar trebui sa se teama ca vor…

- Germania va furniza 5.000 de casti militare Ucrainei pentru a ajuta la apararea impotriva unei posibile invazii rusesti, a anuntat miercuri - o oferta pe care primarul Kievului si fostul campion mondial de box Vitali Klitschko a numit-o "o gluma" care l-a lasat "fara cuvinte".

- Secretarul general al NATO, Mircea Geoana, anunța ca alianța e extrem de ingrijorata de semnalele transmise de Rusia cu privire l un posibil atac in Ucraina. Geoana spune ca NATO va trimite Rusiei mai multe propuneri de colaborare pentru a evita un razboi. "Actiunile Federatiei Ruse, extrem…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite ale Americii a reacționat, dupa acuzațiile conform carora Moscova pregatește un pretext pentru a invada Ucraina. Diplomații au transmis ca acestea sunt ”nefondate”.

- Daca SUA impun sancțiuni la adresa președintelui Vladimir Putin in cazul unei intervenții a Rusiei in Ucraina, demersul ar echivala cu ruperea relațiilor dintre Rusia si SUA, a comunicat, joi, purtatorul de cuvant de la Kremlin.