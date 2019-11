Stiri pe aceeasi tema

- Protectia Consumatorului anunta ca a sanctionat mai multe firme care livreaza mancare din cauza ca acestea nu transportau alimentele in conditii adecvate. Mai exact, unele dintre gentile in care se transporta mancarea erau spalate in cazi de baie si nu pastrau temperatura optima a alimentelor. In plus,…

- ANPC a amendat operatorii economici care gestioneaza aplicații de livrare a mâncarii Glovoappro SRL, Food Panda Ro SRL și SC Hellohungry SA, care au fost amendate cu 15.000 de lei și au primit avertismente, anunța autoritatea, potrivit Mediafax.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Operatorii economici ai aplicatiilor Glovo si Takeaway au primit amenzi in valoare totala de 15.000 lei de la inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului pentru igienizarea incerta a echipamentelor de transport a mancarii, iar operatorul economic al aplicatiei Food Panda s-a ales…

- La Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana Capu Midia s a desfasurat, in perioada 4 15 noiembrie 2019, stagiul de pregatire al militarilor apartinand Detasamentului Fortelor Aeriene ale Republicii Molvova pentru intrebuintarea sistemului S 60 tun de calibrul 57 mm sub indrumarea instructorilor…

- Black Friday, evenimentul de shopping al anului, va avea loc in data de 15 noiembrie a anului curent, la Emag, cel mai mare retailer online din Romania. Emag are ca actionar Prosus, un gigant separat de curand din grupul sud-african Naspers. Cu 21% din acțiuni, directorul general Iulian Stanciun este…

- In perioada 23.09-27.09.2019 in cadrul Centrului Secundar de Instruire pentru Lupta Smardan din judetul Galati, s-a desfașurat exercițiul tactic cu trageri reale de lupta de nivel baterie, Milcov 19.11. La activitate au participat militari din cadrul Batalioanelor 81 LAROM, 83 LAROM și 96 LAROM cu structuri…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului a analizat 79 de produse care sunt comercializate in Europa, constatand ca la 18 dintre acestea au fost gasite diferente fata de produsul vandut in vestul Europei comparativ cu cel de pe piata romaneasca. Printre produsele analizate si care prezinta…

- In ultimul an, in tara au pedalat aproximativ 10.000 de curieri pe bicicleta iar numarul lor este intr-o continua crestere. De aceea, reprezentantii Glovo vor sa acorde mai multa atentie sigurantei in trafic.