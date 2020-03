Glovo continuă să livreze și în această perioadă Glovo, serviciul de livrare rapida care opereaza in prezent in 14 orașe din Romania, continua sa livreze orice și in aceasta perioada, insa anunța o serie de masuri de siguranța pentru clienții, curierii și partenerii sai, ca raspuns la situația actuala din Romania privind virusul COVID-19. Plecand de la minimizarea contactului direct și sporirea masurilor de igiena și protecție, una dintre masurile pe care Glovo le-a luat pentru protecția tuturor celor implicați intr-o livrare a fost eliminarea semnaturii de la finalul tranzacției. In același timp, compania recomanda tuturor clienților sa utilizeze… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatații.…

- Angajatii marilor retele comerciale din Romania sunt sfatuiti sa evite, in aceasta perioada, calatoriile in zone afectate de coronavirus, arata Ministerul Sanatatii, dupa o intalnire a ministrului Victor Costache cu reprezentantii AMRCR. De asemenea, in perioada urmatoare, marile retele comerciale…

- Mai putin de 5% din consumatorii casnici de gaze sunt instruiti si capabili sa isi negocieze contractele, astfel incat sa obtina preturi mai bune pentru gazele naturale consumate, se arata intr-un studiu realizat de Asociatia Energia Inteligenta.Clientii industriali si consumatorii casnici…

- Toți romanii din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului – Lombardia și Veneto – vor fi plasați automat in carantina timp de 14 zile in Romania, in cazul in care revin in țara, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru,…

- Vicepreședintele regional al PNL, deputatul Ioan Balan, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca Parlamentul controlat total de PSD ramane dușmanul tuturor romanilor și acționeaza impotriva intereselor legitime ale cetațenilor. ”Tot ceea ce Guvernul PNL a reparat dupa guvernele PSD și a realizat…

- In contextul in care cazurile de gripa și infecții respiratorii cresc de la o saptamana la alta, Ministerul Sanatatii recomanda populației ca, in aceasta perioada cu temperaturi scazute și fenomene meteorologice extreme, sa asculte sfatul medicilor și sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor.…

- Secretarul de stat Nelu Tataru a declarat, marți, ca Ministerul Sanatații a inceput un control pentru verificari in cazul dezvaluirilor facute marți de Libertatea. Este vorba despre acuzațiile de mituire de peste un deceniu a medicilor de o companie farmaceutica din Romania, KRKA, care are și orubrica…

- Ai o ruda sau un prieten pe care ai vrea sa il vizitezi in Anglia? Sau iti doresti sa ajungi in aceasta tara pentru a munci si cu speranta unui trai mai bun? Dupa ce ti-ai stabilit clar planurile este important sa le duci la bun sfarsit alegand o cale sigura de a ajunge la destinatie. Iar…