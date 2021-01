Pe esplanada Casei de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași se afla, incepand de astazi, lucrarea „Glossa” realizata de sculptorul Vladlen Babcinețchi. Criticii de arta descriu statuia ca fiind „un omagiu adus poetului, omului și simbolului Mihai Eminescu, o invitație la meditație și introspecție”. Lucrarea este unicat și are o inalțime de 2,20 metri. Este realizata din ipsos și a fost modelata in lut. Figura poetului a fost sculptata fara utilizarea fotografiilor, in decurs de cateva zile, Vladlen Babcinețchi apeland strict la imagini interioare, ce aparțin imaginației și inspirației creatoare.…