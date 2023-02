Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea activelor din Romania ale Enel SpA progreseaza "in directia potrivita", iar tranzactia ar urma sa fie finalizata inainte de sfarsitul lunii iunie, a afirmat marti directorul general al grupului italian de utilitati, Francesco Starace, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”ROCA Investments, un brand fondat de Impetum Group, cea mai dinamica companie de private equity din Romania, finalizeaza o noua runda de majorare a capitalului, atragand 100 de milioane de lei pentru consolidarea si dezvoltarea sustenabila a portofoliului. Aceasta este cea mai mare runda de capitalizare…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei a anuntat ca dosarul Limes Dacicus, rezultat al activitatii desfasurate in cadrul Programului National LIMES, finantat de Ministerul Culturii, a fost inaintat la UNESCO.

- Intr-un comunicat de presa, EDP Renovaveis a apreciat ca masurile introduse de Romania si Polonia nu respecta principiul UE referitor la recuperarea numai a veniturilor realizate pe piata. Compania portugheza sustine ca masurile din cele doua tari nu tin cont de costurile activitatilor de hedging (-acoperirea…

- Climatologii avertizeaza ca zapada va disparea pe arii mari din Romania, iar acest lucru pune in pericol agricultura, solul, padurile și apa. Nu doar pamantul uscat dauneaza culturilor, dar și paraziții care se inmulțesc pentru ca temperaturile sunt prea mari pentru aceasta perioada, scrie realitatea.net.…

- "IKEA Romania recheama o parte din torturile sale, tort cu migdale (Almondy) si DAIM de 400 de grame, intrucat un obiect metalic a fost gasit intr-un astfel de tort. Produsele sunt rechemate ca o masura de precauție. Rechemarea se limiteaza la torturile cu migdale Almondy , Tort cu migdale si DAIM de…

- Asupra companiei Agrana au fost ridicate semne de intrebare referitoare la punerea pe piața din Romania a unor produse din zahar de trestie de zahar, nu din sfecla de zahar. Compania a explicat pentru Adevarul ca „exista pe piața multe produse prezentate sau sugerate in mod fals ca fiind romanești”.

- Gigantul din Germania care intra in Romania opereaza și deține in prezent peste 140 de hoteluri și proiecte. In 2022, gigantul din Germania a achiziționat Success Group. Acest demers marcheaza o etapa importanta pentru compania cu sediul in Berlin. Compania a preluat in Romania o afacere de sute de…