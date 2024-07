Gloria, la prima victorie a sezonului

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul roman de tenis de masa Eduard Ionescu a reusit o victorie spectaculoasa in fata nigerianului Quadri Aruna, cu scorul de 4-3 (8-11, 9-11, 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 13-11), sambata seara, in prima runda a probei masculine de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris.

- Gloria incepe sezonul cu dreptul, reușind sa se intoarca de la Ploiești cu un punct. Buzoienii au inceput destul de curajos meciul, au avut o ocazie mare in minutul 11 prin Matos, dar și alte cateva incursiuni taioase catre poarta lui Zima. A fost singura oportunitate clara a buzoienilor de a debloca…

- Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au parte de momente inedite la filmarile pentru sezonul 14 al celui mai apreciat cooking show din Romania, Chefi la cuțite. Etapa audițiilor pe nevazute le dezvaluie in fiecare zi concurenți cu povești surprinzatoare…

- In puțin peste patru ani, liderul opoziției britanice Keir Starmer a reușit o lovitura considerata odinioara aproape imposibila, tragand Partidul Laburist de la marginea politicii britanice la ceea ce se preconizeaza a fi o victorie zdrobitoare in alegerile generale de joi.

- Empoli, echipa internationalului roman Razvan Marin, s-a salvat dramatic de la retrogradare in ultima etapa a campionatului de fotbal al Italiei, dupa o victorie cu AS Roma, scor 2-1, in care golul victoriei a fost marcat in minutele aditionale.

- A fost nebunie in meciul dintre Metalul și FC Bacau. Buzoienii nu aveau alternativa la victorie dupa rezultatul nefast din tur, atunci cand pierdusera cu 1 la 0. Golul gazdelor a venit repede, in minutul 23, de la Valentin Robu, insa bucuria a fost destul de scurta, intrucat bacauanii au egalat dupa…

- CSM Unirea Alba Iulia s-a distrat vineri, in ultimul meci al stagiunii, o victorie neta in derby „de Alba”, scor 6-1 (4-0) cu conjudețenii de la Industria Galda, echipa retrogradata dupa numai un sezon. La Zlatna, pe „Minaur”, amfitrionii de ocazie au dominat copios intalnirea, conducand la pauza cu…

- Gloria n-a reușit sa obțina punctul care ar fi propulsat-o direct in Superliga. Buzoienii au pierdut, 1-2, la Cisnadie, cu Șelimbar. Buzoienii au deschis scorul in minutul 13, prin Benzar, dupa o execuție frumoasa a mijlocașului trecut pe la Rapid și FCSB. Din pacate, Gloria nu a reușit sa țina de rezultat…