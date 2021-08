Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin Gloria Buzau este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins sambata, la Turneul Final Four de la Braila, formatia HC Zalau, in prima semifinala a zilei. In cea de-a doua se vor duela Rapid Bucuresti si CSM Bucuresti, noteaza news.ro. Gloria Buzau s-a impus…

- CSM București, Rapid București, HC Zalau și Gloria Buzau sunt echipele dintre care se va alege caștigatoarea Cupei Romaniei la handbal feminin, ediția 2020-2021. Final Four-ul competiției are loc week-endul acesta, sambata și duminica, la Braila. Pentru al doilea an in istorie, echipa buzoiana ajunge…

- Gloria Buzau a reușit surpriza și a eliminat SCM Rm. Valcea, deținatoarea trofeului, dupa aruncarile de la 7 metri! CSM București nu a avut emoții cu Braila, iar Rapidul și Zalaul sunt noutațile. Gloria Buzau a reușit bomba in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, disputate la Bistrița. Echipa antrenata…

- Calificare spectaculoasa a Gloriei Buzau in Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal feminin! Intr-un meci din cadrul sferturilor de finala, disputat miercuri, la pranz, la Bistrița, echipa buzoiana a trecut, dupa executarea loviturilor de departajare de la 7 metri, 34-33, de SCM Rm. Valcea! Final Four-ul…

- CS Minaur a reulit sa invinga azi, in primul meci oficial de dupa vacanța de vara, pe CSM Slatina, scorul final fiind 28 la 25 pentru minauriste. In urma acestei victorii CS Minaur se califica in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Maine dimineața echipa din Baia Mare va juca impotriva Rapid București,…

- Cupa Romaniei deschide oficial sezonul 2021-2022. Trofeul se joaca sub forma de meciuri eliminatorii, mai intai la Bistrița, iar Final Four-ul la Braila. Șapte echipe intra in lupta la titlu, dar CSM București ramane in continuare favorita. Handbalul feminin pornește la drum marți, odata cu meciurile…

- Handbalistele Gloriei fac ultimele pregatiri inaintea startului oficial in noul sezon competițional intern. Astazi și maine echipa buzoiana participa la un puternic turneu amical la Rm. Valcea, alaturi de echipa gazda, SCM, și de alte doua grupari din Liga Naționala, HC Zalau și Dacia Mioveni. O competiție…

- Minaur a ramas fara antrenor dupa ce Costica Buceschi și-a anunțat demisia oficial. Știm ca echipa va merge in cantonament in perioada 19-23 iulie la Hajdunanas (Ungaria), iar in ultima zi va disputa un meci de pregatire cu DVSC Debrecen. Urmeaza apoi in 28-29 iulie doua meciuri de pregatire in deplasare,…