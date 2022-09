Stiri pe aceeasi tema

CS Dinamo Bucuresti a reusit a patra victorie consecutiva in acest sezon al Ligii Nationale de handbal masculin, 43-28 (25-14) cu nou-promovata CSM Odorheiu Secuiesc, duminica, in deplasare, in etapa a patra.

Supercupa Romaniei la handbal feminin a fost castigata, marti seara, de detinatoarea Cupei si vicecampioana CSM Bucuresti, dupa partida cu campioana Rapid Bucuresti.

Antrenorul Florin Pera va fi noul selectioner al echipei nationale de handbal feminin, el fiind votat de subcomisia tehnica, anunta Federatia Romana de Handbal intr-un comunicat de presa publicat site-ul oficial.

Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a clasat, sambata, pe locul 7 la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Banska Bistrica (Slovacia), conform news.ro.

Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei a invins miercuri, la Celje, reprezentativa Angolei, scor 26-23 (12-10), in primul meci din grupa E a Campionatului Mondial, anunța news.ro.

Grace Zaadi, componenta a nationalei Frantei, este noua jucatoare a vicecampioanei CSM Bucuresti.

Meciul de la Valcea a fost ultimul joc in tricoul alb-visiniu pentru angoleza Azenaide Carlos, anunta clubul Rapid, anunța news.ro.

CSM Stiinta Baia Mare si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii categorice in deplasare, sambata, in meciuri restante din etapa a cincea a Ligii Nationale de rugby.