- Gloria Buzau a semnat cu mijlocasul senegalez Mouhamadou Keita. In varsta de 24 de ani, Keita s-a alaturat lotului pregatit de Andrei Prepelita, in cantonamentul din Slovenia. „Keita vine de la Belenenses, Liga 2 din Portugalia, formatie pentru care a evoluat in 32 de partide si pentru care a marcat…

- Echipa de fotbal UTA Arad a surclasat formatia austriaca de liga secunda ASK Voitsberg cu 7-1, sambata, in St. Veit am Vogau, in ultimul meci amical jucat in acest stagiu de pregatire, informeaza AGERPRES.

- Rapid s-a impus la limita cu NK Radomlje, 2-1, in primul meci amical disputat in cantonamentul din Slovenia. De ziua lui, tehnicianul Neil Lennon a mai comandat un test de verificare, care a inceput la ora 19:00, in compania slovacilor de la Ruzomberok. Pana sa plece in stagiul sloven, rapidiștii o…

- Pe data de 17 iunie, “U” Cluj s-a reunit pentru primul antrenament din acest sezon. Timp de opt zile “studenții” se vor antrena pe plan local, urmand apoi sa plece in cantonament in Austria, la Complexul Aldian Club din localitatea Ampflwang im Hausruckwald. Cu aceasta ocazie, “studenții” au susținut…

- Danemarca și Slovenia au terminat la egalitate, scor 1-1. Danezii au deschis scorul prin Christian Eriksen in minutul 17, dar slovenii au reușit sa egaleze dupa o ora de joc, prin Erik Janza in minutul 77. Primele 15 minute ale partidei au fost dominate de tatonari, cu prima ocazie aparținand slovenilor,…

- Nou-promovata Gloria Buzau și-a testat forțele, sambata seara, cu Hermannstadt, in primul amical disputat de formația lui Andrei Prepelița in aceasta vara. Cu Budescu introdus pe teren in partea secunda, formația din „Crang” a fost invinsa la limita, scor 0-1. Unicul gol al partidei a fost reușit de…

- Echipa de fotbal UTA Arad va disputa patru partide de verificare in stadiul de pregatire pe care il va efectua in perioada 19-30 iunie, la Rogla, in Slovenia, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook.

- Bucovina Radauți a ramas neinvinsa in play-off-ul seriei I a Ligii a III-a de fotbal și dupa etapa a V-a. Formația pregatita de Ovidiu Murariu a terminat la egalitate și cel de-al treilea meci jucat la Bacau. Dupa un joc echilibrat și aprig disputat, partida CSM Bacau – Bucovina Radauți s-a incheiat…