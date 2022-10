Stiri pe aceeasi tema

- Misiune deloc usoara pentru handbalistele Gloriei in primul tur preliminar al EHF European League! Pentru un loc in turul urmator, ultimul inaintea grupelor, Gloria urmeaza sa se dueleze cu vicecampioana Spaniei si, totodata, castigatoarea Cupei, Costa del Sol Malaga, sambata seara, de la ora 18.00,…

- Gloria a stabilit procesul de ticketing pentru cel mai important meci de pana acum al anului, partida cu vicecampioana Spaniei, Costa de Sol Malaga, din turul 2 preliminar al Cupei EHF European League, de sambata, de la ora 18.00, de la Sala Sporturilor. Pentru aceasta partida, clubul pune la dispozitie…

- Handbalistele SCM Gloria Buzau pornesc din nou la drum in Cupa EHL, care are programate la sfarșitul acestei saptamani primele partide din tururile preliminare. In dificilul drum catre grupele Ligii Europene de handbal, cu doua tururi preliminare, elevele lui Adrian Chiruț vor susține un prim examen…

- Cinci din cinci! Este seria cu care echipa feminina de handbal din Buzau se situeaza pe primul loc in Liga Florilor. Astazi, Gloria Buzau a caștigat al cincilea meci consecutiv, din tot atatea partide disputate, pastrandu-și poziția de lider și fiind singura formație care a invins in toate intalnirile…

- Inceput perfect de campionat pentru handbalistele de la Gloria Buzau. Dupa ce a invins-o pe Slatina in prima etapa, formația buzoiana a dat lovitura in a doua etapa a Ligii Florilor.Intr-un meci disputat aseara, in Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, elevele antrenate de Adrian Chiruț le-au invins pe…

- Gloria Buzau a caștigat turneul amical disputat zilele trecute in Sala Sporturilor “Romeo Iamandi”. Formația antrenata de Adrian Chiruț a invins toate adversarele participante la turneu: Magura Cisnadie (38 -33), Dacia Mioveni (26 – 22) și Știința București (40 – 17). foto: facebook Gloria Buzau Handbal…

- Gloria Buzau a caștigat turneul amical disputat zilele trecute in Sala Sporturilor “Romeo Iamandi”. Formația antrenata de Adrian Chiruț a invins toate adversarele participante la turneu: Magura Cisnadie (38 -33), Dacia Mioveni (26 – 22) și Știința București (40 – 17). foto: facebook Gloria Buzau Handbal…

- Gloria si-a aflat adversara din primul tur preliminar al EHF European Cup, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Viena. Fetele lui Adrian Chirut vor intalni in dubla mansa echipa spaniola Costa de Sol Malaga pentru accederea in turul urmator, ultimul inaintea grupelor. Meciurile vor avea loc…