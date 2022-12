Globurile de ciocolată, un cadou dulce pentru cei dragi Pentru cei care inca nu au gasit cadourile perfecte pentru cei dragi pot cumpara globuri de ciocolata pictate manual. Globurile de ciocolata se fabrica in orasul Cisnadie. Acestea sunt pictate manual cu mesaje personalizate sau cu numele celui care le va primi in dar. Cei care nu vor dori sa isi impodobeasca bradul cu ineditele globuri comestibile isi pot comanda praline, figurine cu Mos Craciun , gnomi, oameni de zapada, chiar si ingerasi si lumanari. „Pentru sarbatorile de iarna, pentru Craciunul care urmeaza, in colectia noastra am adaugat un nou produs, care se cheama globuri de ciocolata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

