[ Globurile de Aur ] Șase nominalizări pentru filmul „Mank” Filmul „Mank” a intrat in cursa pentru cele mai ravnite premii din industria cinematografica americana dupa ce a obținut șase nominalizari la Globurile de Aur. Un film despre alt film Lansat la inceputul lunii decembrie pe platforma de streaming Netflix, Mank exploreaza epoca de aur a Hollywoodului, urmarind indeaproape povestea... The post [ Globurile de Aur ] Șase nominalizari pentru filmul „Mank” appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

- In cadrul evenimentului Globurilor de Aur 2021, gala in care sunt premiate cele mai bune productii de cinema si televiziune ale anului, au fost anuntate miercuri, 3 februarie, nominalizarile. Lungmetrajul "Mank", produs de Netflix, a primit miercuri cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur.Nominalizarile…

