Stiri pe aceeasi tema

- Doliu la Hollywood! Actorul Fred Willard, cunoscut pentru rolurile din „Everybody Loves Raymond” si „Modern Family”, a murit, informeaza click.ro. Starul avea 86 de ani. Fred Willard murit vineri (15 mai), in casa lui din Los Angeles, din cauze naturale. Vestea trista a fost transmisa de fiica sa, Hope…

- Noi reguli au fost stabilite privind eligibilitatea filmelor pentru premiile Oscar, in timp ce Asociatia Presei Straine de la Hollywood a actualizat masurile anuntate la finalul lunii martie pentru Globurile de Aur.

- Irrfan Khan, un actor indian ca re a adus o sensibilitate moderna recentelor filme și a aparut în mai multe filme de la Hollywood, precum ”Viața lui Pi”, ”Slumdog Millionaire”, dar și în Jurassic World, a murit miercuri, relateaza Reuters. Moartea lui Khan, dupa…

- Irrfan Khan, un adevarat star de la Bollywood, care a cunoscut faima dupa ce a aparut in filme "Life of Pi", "Slumdog Millionaire" si "The Amazing Spider Man", dupa ce s-a luptat cu o goala grava. Actorul a murit intr-un spital din vestul orașului Mumbai. Inițial, echipa sa a negat informația…

- Noi reguli au fost stabilite privind eligibilitatea filmelor pentru premiile Oscar, in timp ce Asociatia Presei Straine de la Hollywood a actualizat masurile anuntate la finalul lunii martie pentru Globurile de Aur.Academia americana de film a anuntat marti ca modifica regulile de eligibilitate…

- O batrana din București, in varsta de 71 de ani a fost jefuita in propria casa. Doi barbati cu fetele acoperite de masti de protectie, au patruns in casa femeii, sub pretextul ca sunt angajatii unei companii de distributie a curentului electric. Femeia a fost pagubita de 100.000 de lei. .

- Doi barbati cu fetele acoperite de masti de protectie au patruns in locuinta unei femei in varsta de 71 de ani, sub pretextul ca sunt angajatii unei companii de distributie a curentului electric si trebuie sa verifice contorul, de unde au sustras suma de 100.000 lei. Politistii din Capitala au pus in…

- Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) a facut schimbari in regulamentul privind eligibilitatea filmelor pentru Globurile de Aur 2021 din cauza pandemiei de Covid-19, anunța news.ro.Anuntul a fost facut joi, pe site-ul Asociatiei, unde este specificat…