Productia de televiziune "The Crown" a castigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 78-a gala a Globurilor de Aur, atribuite duminica seara de Asociatia Presei Straine din Hollywood (HFPA), relateaza contul de Twitter al acestor trofee. La categoria "cel mai bun serial - drama" au fost nominalizate productiile de televiziune "The Crown", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Ozark", "Ratched".

"The Crown" este un serial de fictiune, produs de platforma de streaming Netflix, care se inspira din viata reginei Elisabeta a II-a si a altor membri din familia regala a Marii…