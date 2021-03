Sacha Baron Cohen a câstigat duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film comedie /musical, informeaza contul de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), scrie Agerpres.



Starul britanic a câstigat Globul de Aur pentru rolul din filmul "Borat Subsequent Moviefilm" si a concurat în aceasta categorie cu James Corden ("The Prom"), Lin-Manuel Miranda ("Hamilton"), Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield"),…