Globurile de Aur 2021 - Jodie Foster şi Daniel Kaluuya, premiaţi pentru roluri cinematografice secundare Jodie Foster si Daniel Kaluuya au fost desemnati cei mai buni actori în roluri cinematografice secundare gratie interpretarilor lor din filmele "The Mauritanian", respectiv "Judas and The Black Messiah", la cea de-a 78-a gala a Globurilor de Aur, atribuite duminica seara de Asociatia Presei Straine din Hollywood (HFPA), relateaza contul de Twitter al acestor trofee, potrivit Agerpres. La categoria "cel mai bun actor într-un rol secundar într-un film" au fost nominalizati Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7"), Daniel Kaluuya ("Judas…

