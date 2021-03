Stiri pe aceeasi tema

- Sacha Baron Cohen a câstigat duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film comedie /musical, informeaza contul de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), scrie…

- Lungmetrajul "Borat Subsequent Moviefilm" a câstigat duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie/musical, potrivit contului de Twitter al evenimentului, noteaza Agerpres. Pelicula, regizata de Jason…

- Cineasta Chloe Zhao a câstigat duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru regie cu filmul "Nomadland", potrivit contului de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit Agerpres. La…

- Chadwick Boseman, decedat în 2020, a câstigat postum premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic gratie rolului interpretat în pelicula "Ma Rainey's Black Bottom", duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului…

- Productia de televiziune "The Queen's Gambit" a câstigat Globul de Aur pentru cea mai buna miniserie/ lungmetraj TV la cea de-a 78-a gala de decernare a acestor trofee de prestigiu, atribuite duminica seara de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de…

- Rosamund Pike a câstigat duminica seara, în cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai buna actrita într-un film de comedie-musical pentru rolul din "I Care A Lot", informeaza contul de Twitter al acestor trofee decernate de Asociatia Presei…

- Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, organizata in format virtual in acest an din cauza pandemiei de coronavirus, a fost deschisa duminica seara de actritele Amy Poehler si Tina Fey, in calitate de gazde ale galei, printr-un duplex realizat din Los Angeles si New York, informeaza AFP.…

- Catherine O'Hara a fost desemnata cea mai buna actrita într-un serial de comedie-musical gratie interpretarii sale din productia TV "Schitt's Creek", duminica seara, la cea de-a 78-a gala de decernare a Globurilor de Aur, atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood…