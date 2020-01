Stiri pe aceeasi tema

- Brian Cox a castigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor intr-un serial-drama gratie interpretarii sale din productia TV "Succession", duminica seara, la cea de-a 77-a gala de decernare a acestor trofee prestigioase atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului…

- Productia cinematografica sud-coreeana "Parasite", regizata de Bong Joon Ho, a castigat premiul pentru cel mai bun film intr-o limba straina, duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee decernate de Asociatia Presei Straine de…

- Phoebe Waller-Bridge a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un serial de comedie-musical gratie interpretarii sale din productia TV "Fleabag", duminica seara, la cea de-a 77-a gala de decernare a Globurilor de Aur, atribuite la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), relateaza…

- Productia de televiziune "Succession" a castigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 77-a gala a Globurilor de Aur, organizata duminica seara la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului. La categoria "cel mai bun serial - drama" au fost nominalizate productiile de…

- Producția HBO "Succession" a primit premiul Globul de Aur pentru cel mai bun serial drama, la cea de-a 77-a ediție a galei, care are loc duminica noapte, la Los Angeles, potrivit Mediafax. La același premiu au mai fost nominalizate serialele "Big Little Lies", "The Crown",…

- Ramy Youssef a castigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor intr-un serial de comedie/ musical la cea de-a 77-a gala de decernare a acestor distinctii prestigioase, atribuite duminica seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.…

- Charlize Theron, Octavia Spencer si Daniel Craig sunt primele vedete anuntate ca vor prezenta la gala Globurilor de Aur, editia a 77-a, care va avea loc pe 5 ianuarie, la Los Angeles, potrivit AP.

- Lungmetrajele „The Irishman”, regizat de Martin Scorsese, „Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino, si „Bombshell”, de Jay Roach, au primit cele mai multe nominalizari pentru premiile Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild, SAG), iar „Fleabag” si „The Marvelous Mrs. Maisel”…