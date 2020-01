Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Phoenix a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor intr-un film dramatic gratie rolului interpretat in pelicula "Joker", informeaza contul de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood…

- Lungmetrajul "Once Upon a Time... in Hollywood" a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie/musical, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Pelicula, regizata de Quentin Tarantino, cu Leonardo DiCaprio…

- Cineastul britanic Sam Mendes a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor cu filmul "1917", potrivit contului de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA). La aceasta categorie au…

- Cea de-a 77-a editie a galei Globurilor de Aur are loc duminica noapte, la Los Angeles si da startul sezonului marilor premii cinematografice de la Hollywood. Ramy Youssef este primul câstigator al serii, fiind desemnat cel mai bun actor într-un serial de comedie, potrivit Mediafax. Ramy…

- Lungmetrajul "Marriage Story" s-a clasat luni in fruntea topului productiilor care au primit cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, dupa ce a fost nominalizat la sase categorii, inclusiv la categoria "cel mai bun film…

- Lungmetrajul „Joker” al Warner Bros. Pictures a devenit cel mai important film de categorie „R” din istorie, cu incasari la nivel international care au atins vineri 788,1 milioane de dolari, relateaza agentia Xinhua. Potrivit Hollywood Reporter, filmul thriller a totalizat incasari de 258,6 milioane…

- Lungmetrajul "Joker", regizat de Todd Phillips, a urcat o poziție și a revenit pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 18,9 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.Pelicula "Joker" a adus pe marile ecrane actori celebri, precum Robert…

- Regizorul Fernando Meirelles, care se declara un admirator al papei Francisc, spune ca noul sau film, ''The Two Popes'', incearca sa descifreze personalitatea pontifului argentinian si sa surprinda totodata unele dintre slabiciunile acestuia. Pelicula ''The Two…