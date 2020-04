Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus (Covid-19) provoaca dificultati fara precedent pentru sectorul agroalimentar al UE. Acest sector raspunde si se adapteaza noilor circumstante cu eficienta, sustinut de masurile adoptate de Comisia Europeana, se arata intr-un raport publicat luni de Executivul comunitar potrivit…

- Copii fara internet care pierd cursurile scolii, batrani abandonati prin centre de ingrijire sau straini atacati sunt numai cateva dintre grupurile vulnerabile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, avertizeaza Agentia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) intr-un raport publicat miercuri,…

- Copii fara internet care pierd cursurile scolii, batrani abandonati prin centre de ingrijire sau straini atacati sunt numai cateva dintre grupurile vulnerabile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, avertizeaza Agentia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) intr-un raport publicat miercuri,…

- Pandemia de Covid-19 a reanimat adversitatea dintre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, pe fondul neintelegerilor cu privire la campanii de strangere de fonduri, dar si cu privire la o posibila restrictionare totala a circulatiei la Istanbul, iar aceasta…

- Guvernul spaniol elaboreaza un pachet de 700 de milioane de euro pentru a-i ajuta pe chiriasii privati sa treaca de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) si probabil va suspenda timp de cateva luni evacuarile si platile chiriilor, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si…

- Economistul Nouriel Roubini, profesor la Stern School of Business din cadrul New York University și fost consilier al lui Bill Clinton cand acesta era președinte al SUA, a declarat pentru The Guardian ca pandemia de coronavirus a dus la cea mai rapida prabușire a economiei din istorie.Despre efectul…

- Ministerul Sanatatii din Singapore a anuntat marti o serie de noi restrictii menite sa reduca raspandirea noului coronavirus, printre acestea figurand inchiderea barurilor, cinematografelor, teatrelor si cluburilor de noapte pana pe 30 aprilie, informeaza DPA, citata de Agerpres. Masurile au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind instituirea starii de urgenta si a anuntat cateva dintre masurile exceptionale care vor intra in vigoare dupa publicarea lui in Monitorul Oficial. Seful statului a subliniat faptul ca unele masuri vor fi instituite gradual, pe masura…