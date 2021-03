Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV , 10.681 de romanie s au vaccinat in ultimele 24 de ore cum ambele doze.Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni. In total, s-au inregistrat 50 de reactii…

- Dupa mai bine de o luna și jumatate de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, Ministerul Sanatații a publicat o serie de recomandari și informații pentru cei care se vaccineaza impotriva COVID-19. Este vorba despre recomandari și contraindicații inainte și dupa imunizare.

- Vaccinarea impotriva COVID-19, pentru Etapa I, se extinde, incepand de luni, in toate judetele din tara, anunta autoritatile. Ieri au fost dostribuite peste 36.000 de doze de vaccin solicitate de centrele de vaccinare din judete. ″Incepand de maine, 4 ianuarie 2021, activitatea de vaccinare pentru Etapa…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța ca incepand de luni se deschid peste 90% din cele 376 de centre de vaccinare care deservesc personalul medical și personalul din centrele medico-sociale. Pentru buna desfașurare a procesului de vaccinare, duminica…

- De luni campania de vaccinare impotriva Covid-19 va incepe in toate județele din țara. De maine se deschid aproape toate centrele de vaccinare din Romania. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța ca „incepand de luni se deschid peste 90% din cele…

- Peste 10.000 de persoane din Romania s-au vaccinat impotriva coronavirusului pana in acest moment, anunța Centrul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, pana joi,…

- Romanii care calatoresc cu avionul sau cu autocarul in Polonia vor fi obligați sa stea 10 zile in carantina conform ultimelor reglementari anunțate de Ministerul de Externe. Noile norme sunt in vigoare in perioada 28 decembrie 2020 – 17 ianuarie 2021 și sunt valabile pentru toți cetațenii europeni.…