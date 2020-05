Mediaforest a publicat topul celor mai ascultate piese romanești la radio din primavara 2020, iar Global Records semneaza 42% dintre acestea. In top 10, șapte piese sunt Global Records, casa de discuri semnand totodata și primele 4 piese din top 5. Acestea sunt: DJ Project feat Andia – Retrograd (locul 1), Carla’s Dreams – Seara de seara (locul 2), INNA feat Vinka – Bebe (locul 3) și Roxen – Ce-ți canta dragostea (locul 4). Piesele artiștilor Global Records au insumat peste 27.000 de play-uri in aceasta primavara la radiourile din Romania. Cei care se regasesc in Top 100 sunt: Carla’s Dreams cu…