Global Records Party de sfârșit de an: O noapte magică și ritmuri incendiare Intr-o seara plina de stralucire și ritmuri vibrante, Global Records a sarbatorit sfarșitul anului la club Nuba din București. Evenimentul a fost cu atat mai special cu cat fondatorul companiei Global Records, Ștefan Lucian Gitița, și-a sarbatorit in avans ziua de naștere. Global Records, cea mai mare casa de inregistrari din Romania, a stralucit in lumina reflectoarelor, marcand un an impresionant de realizari in industria muzicala. Fondata in 2008, inițial ca serviciu de full management, casa de discuri a evoluat intr-un colos independent, cu o influența semnificativa in Europa de Est și pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

