Stiri pe aceeasi tema

- La doar 3h de la lansare o ascultam deja a 5-a oara și eram wow! Roxen – Escape imi place la nebunie și parca face parte din seria pieselor care sunt altceva. Mult mai sigura pe ea, Roxen mi se pare ca a acumulat o experiența a unui artist consacrat cu ani de munca in... View Article

- Deși ediția din acest an a Eurovision s-a amanat, din cauza restricțiilor pe fundalul pandemiei Covid-19, Roxen, artista care trebuia sa reprezinte Romania in cadrul competiției muzicale internaționale, a pregatit o surpriza pentru toți fanii care o urmaresc. Alaturi de Roxen și alți artiști din portofoliul…

- Dupace a ratat participarea de anul acesta la Eurovision, care a fost amanat dincauza pandemiei de COVID-19, Roxen nu s-a demoralizat, ba din contra, aprofitat de izolare pentru a compune piese cu care sa-i incante fanii. Decurand a filmat și un videoclip in propria casa. In izolare, Roxen a compus…

- Vestea a fost data chiar de el, in mediul online, iar fanii i-au trimis mesaje de felicitare pentru bucuria primita. Citeste si: Helsinki din Casa de Papel a locuit 9 ani in Romania. Vorbeste foarte bine romaneste: "Salut toti romanasii! Stati in case!" „Dumnezeu a binecuvantat astazi…

- Cinci barbati au fost izolati la domiciliu si amendati cu cate 5.000 lei fiecare, dupa ce au participat la o petrecere data acasa la un barbat din orasul brailean Ianca, aflat in izolare la domiciliu, care a fost condus intr-un centru de carantina pentru 14 zile, iar pe numele lui a fost intocmit dosar…

- Ca urmare a decretului emis de Președintele României, care instaleaza starea de urgența, Blue Air suspenda zborurile regulate începând cu data de 21 martie și pâna la încheierea perioadei în care starea de urgența este activa. Blue Air introduce programul “Te…

- Minelli apare intr-o ipostaza seducatoare, amintind de filmele polițiste și de cursele de mașini, iar Erik Frank este victima razbunarii ei. Adrenalina, amenințari, urmarire și putere, acestea sunt elemente care contureaza videoclipului piesei „Loca”. “Loca este despre distracție, despre tipa aia nebuna…

- Joi, autoritațile au declarat ​epidemie de gripa sezoniera. Peste șapte mii de persoane s-au imbolnavit pana acum, in acest sezon. Saritori, cum ne cunoști, am facut repede un ”tutorial” ca sa te ferești de gripa la birou. La școala. Acasa. In magazin. In metrou. In tramvai. In avion. In OZN… sau oriunde…