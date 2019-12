Global Records continuă seria THE SESSION cu AMI și clipul piesei Ora mea exactă AMI vine cu o surpriza pentru fanii ei, o piesa dinamica, pozitiva, cu un aer foarte fresh, Ora mea exacta. Clipul o prezinta pe artista cu un look glam și plina de energie, exprimand prin muzica trairile din versuri și intensitatea sentimentelor dintr-o relație. “Pentru ca in ultima vreme am lansat o serie de balade și mi-am obișnuit publicul cu piese mai sensibile, am simțit nevoia sa vin cu ceva mai ritmat de data asta, cu un aer fresh, dinamic. Iar > este una dintre acele piese care iți dau un vibe pozitiv. > descrie prin prisma timpului poveștile de iubire pe care le avem și cat de reale… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

