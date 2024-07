Stiri pe aceeasi tema

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 13, 14 iulie Fenomene vizate: val de caldura persistent, canicula, disconfort termic accentuat Zone afectate: Maramureș, Transilvania, Dobrogea și zona Carpaților Orientali In Maramureș, Transilvania, Dobrogea și in zona Carpaților Orientali,…

- In fiecare an, de Sanziene, in 24 iunie, se sarbatorteste Ziua Universala a Iei. Cu aceasta ocazie, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” organizeaza o noua ediție a manifestarii „Cu ia pe bicicleta”. In acest an la eveniment participa si Paula Seling. „Ia-ți ia si vino sa fii parte din alaiul…

- In data de miercuri, 12 iunie, Sala Aula Magna din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" (UMFST) a fost gazda Galei de premiere a tinerilor debutanți in arte și comunicare. Acest eveniment a avut ca scop recunoașterea excelenței in domeniile artei și…

- Saptamana Absolvenților a inceput la Universitatea de Arte Targu Mureș cu Bufon pentru o zi la Curtea Contelui Dracula. Programul complet mai jos: UAT"s NEXT 2024 Saptamana Absolvenților | 27 – 30 Mai UAT"s NEXT: Saptamana Absolvenților PROGRAM: 27 MAI: Bufon pentru o zi la curtea Contelui Dracula (curtea…

- Ca de fiecare data, anul universitar se incheie pentru studenții absolvenți ai secției romane de la Universitatea de Arte Tg. Mureș cu ultimele reprezentații ale spectacolelor in care au jucat sau pe care le-au regizat. Astfel, saptamana viitoare, stagiunea Teatrului Studio prezinta, de luni pana joi,…

- In cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor 2024", Asociația K"Arte organizeaza, sambata, 18 mai, expoziția de miniatura fotografica „Minimal", aparținand artistului Cezar Buliga, fotograf și profesor de fotografie, absolvent al studiilor doctorale din cadrul Universitații de Arte si Design Cluj-Napoca,…

- In perioada 22-24 aprilie, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș gazduiește conferința internaționala intitulata „Teaching workshop of the ISN and a course in Neuropathology and Neuroscience", desfașurata la centrul UniX din Targu Mureș, evenimentul…

- Muzeul Județean Mureș – Secția de Științele Naturii gazduiește incepand de joi, 18 aprilie, expoziția temporara„Ultimii dinozauri din Transilvania", care va fi deschis publicului pana la data de 30 septembrie. Expoziția este realizata de Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, prin Direcția Patrimoniu…