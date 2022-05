Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata, marile puteri, printre care SUA, China sau Rusia, și-au aratat reticența in a ingradi dezvoltarea sistemelor de arme letale autonome, folosite deja in unele conflicte. In curand, versiuni mult mai avansate ale acestor tehnologii vor deveni omniprezente, avertizeaza doi experți in neproliferare,…

- V-ați intrebat vreodata ce beneficii pentru sanatate au vinul sau berea? Oamenii de știința ofera un raspuns surprinzator. Un studiu al Iowa State University (SUA) arata de fapt ca alegerea paharului care ne insoteste cina are efecte diferite asupra organismului. Pentru cercetatori, raspunsul la intrebarea…

- O echipa internaționala de oameni de știința a dovedit ca Mercur are furtuni geomagnetice similare celor de pe Pamint. Cercetarile efectuate de oamenii de știința din Statele Unite, Canada și China, raspund, in premiera, la intrebarea daca alte planete, inclusiv cele din afara Sistemului nostru Solar,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. “Ieri (miercuri), presedintele…

- In perioada 2020 și sfarșitului lui 2021, pandemia de Covid-19 a provocat, oficial, de 5,9 milioane de decese. Totuși, un studiu, publicat in revista ”The Lancet” sugereaza o alta cifra. In timp ce registrele oficiale privind decesele legate de Covid-19 arata ca, intre 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie…

- Cercetatorii japonezi au reușit decriptarea principalului alergen de la caini ceea ce deschide calea spre producerea unui vaccin contra alergiei la aceste animale, transmite Top sante. Cainii au 7 alergeni care explica reacțiile alergice ale unor persoane. Dintre acești alergeni, unul este predominant…

- Zece grame de cocaina și doua grame de heroina. Astea inseamna foarte mult, dupa cum spun polițiștii, și au fost mai mult decat suficient ca un barbat din Republica Moldova, in varsta de 40 de ani, sa fie reținut acum doua seri la punctul de frontiera Palanca, pe cand incerca sa introduca drogurile…