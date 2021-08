''Glasul nuferilor'' - festival de folk la Mila 23

Stiri pe aceeasi tema

- Prima editie a Festivalului de folk "Glasul nuferilor" se va desfasura pe 20 si 21 august la Mila 23 in Delta Dunarii, potrivit agerpres.ro. "Vor fi doua seri in care ne vom bucura de poezia cantata de ieri si de astazi pe taramul cel mai nou si liber", sustin organizatorii, in anuntul postat…

- Tomorrowland continua sa aduca surprize pentru fanii festivalului in weekendul in care are loc Tomorrowland – Around the World 2021. Azi, pe pagina de Facebook a festivalului, de la ora 19.45, fanii Claptone au acces gratuit la showul sau de pe Amicorum Spectacular Main Stage. In urma cu o zi, ai putut…

- Patru filme romanești, de lungmetraj și scurtmetraj, care au premiera internaționala in cadrul Festivalului de la Cannes, vor fi prezentate la ANONIMUL IIFF, intre 9-15 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, inforemaza Mediafax. „Intregalde”, cel de-al șaptelea film semnat de Radu Muntean,…

- Statuia din apropierea strazii Sforii chiar a ajuns sa fie bataia de joc a persoanelor needucate, pline de “fantezie nociva”. Dupa ce a fost “mutilata” de mai multe ori, prin taierea brațului, pe care nu-l are nici in prezent, acum “doamna” s-a trezit cu…mustați. Lipsa de ocupație a unor brașoveni sau…

- Abonamentele pentru concertele de la Ateneul Roman si Sala Palatului din cadrul Festivalului „George Enescu” 2021 au fost distribuite aleatoriu joi, in urma tragerii la sorti organizate pe baza platformei random.org, informeaza News.ro. Evenimentul a fost transmis in direct pe www.festivalenescu.ro,…

- DAVID GUETTA, MARTIN GARRIX, DIMITRI VEGAS&LIKE MIKE, STEVE AOKI, ALOK, AFROJACK, DJ SNAKE, LOST FREQUENCIES, BENNY BENASSI, MARTIN SOLVEIG ȘI ABOVE&BEYOND SUNT PRIMII DJ-I CONFIRMAȚI LA UNTOLD 2021 THE SCRIPT, PAROV STELAR ȘI TYGA LIVE PE MAINSTAGE-UL UNTOLD 2021 Cel mai așteptat moment de fanii festivalului…

- Barbatul a observat cum o ambarcatiune cu pasageri, s a apropiat foarte mult de un stol de pelicani din Delta.Imagini care arata cum poate fi distrusa biodiversitatea au fost surprinse de un fotograf in Delta Dunarii.Barbatul a observat cum o ambarcatiune cu pasageri, s a apropiat foarte mult de un…

- Secretarul de stat Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, spune ca in acest fel se urmarește sa se testeze normalitatea.„Ne dorim sa stim care sunt riscurile de infectare dupa astfel de intalniri, in spatii inchise, unde participa multi oameni vaccinati cu schema complete”, a scris…