La biserica veche Parc 1 Rahova, „Hristos a inviat!” inseamna doua degete facand un arc, oprite pe mana cealalta, incheiat cu doua palme așezate pe piept. Aici, cuvintele au alta valoare pentru ca sunt transformate in gesturi largi și semne in aer. Cateva zeci de persoane urmaresc in tacere slujba de Inviere cu candelele aprinse in maini, afara, in curte. E o noapte calda, iar aerul are iz de ceara topita. Preotul Alexandru Țugui citește Evanghelia pe treptele lacașului de cult, iar parintele Eugen Bucur traduce totul in limbajul semnelor, in gesturi largi sau mai rapide și complicate. Vorbesc…