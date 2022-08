Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul uruguayan Luis Suarez (35 de ani) a marcat sambata primul gol dupa revenirea in țara natala. Suarez a punctat in partida caștigata de Nacional Montevideo, in fața formației Rentistas, scor 3-0. Suarez a fost trimis pe teren la inceputul reprizei secunde si a punctat in minutul 58. Celelalte…

- Bayern Munchen fara Robert Lewandowski (33 de ani) e mai imprevizibila. Antrenorul invinsei RB Leipzig, Domenico Tedesco, e impresionat: „Sagețile lor vin de peste tot”. In iunie, cand a devenit clar ca Robert Lewandowski o va parasi pe Bayern, concurența iși freca mainile. Numarul unu la Borussia Dortmund,…

- Atacantul uruguayan Luis Suarez revine la clubul sau formator, dupa ce a semnat un contract pe cinci luni cu Nacional Montevideo. Presedintele clubului Jose Fuentes a declarat ca jucatorul va ajunge la Montevideo la finalul saptamanii si va fi "pregatit" pentru meciul de marti, 2 august, din Copa Sudamericana,…

- Luis Suarez (35 de ani) va semna cu Nacional Montevideo, primul sau club profesionist. Suporterii fac campanie de zece zile pentru a-l readuce acasa. Un singur sezon a jucat legendarul atacant celest la Nacional, La Montevideo, semnase primul contract de fotbalist profesionist, „Bolso” fusese prima…

- Kalidou Koulibaly, stoperul senegalez in varsta de 31 de ani, al carui contract expira in iunie 2023, poate ajunge la Chelsea sau Barcelona. Fundașul de la Napoli este cotat la 40 de milioane de euro de președintele De Laurentiis. Incurcata rau e situația lui Kalidou Koulibaly. In ciuda interesului…

- Luis Suarez (35 de ani) s-a desparțit de Atletico Madrid la finalul sezonului recent incheiat și ar dori sa joace pentru Juventus, anunța Gazzetta dello Sport. Liber de contract, jurnaliștii italieni spun ca atacantul s-ar fi autopropus la „Batrana Doamna”, la doi ani dupa ce a ratat transferul la echipa…

- Mircea Lucescu (76 de ani) vorbește in termeni elogioși despre fostul sau „elev” de la Șahtior, Henrikh Mkhitaryan (33), care va semna cu vicecampioana Italiei, Inter Milano. Transferul armeanului Mkhitaryan la Inter are aprobarea lui Mircea Lucescu. „Il Luce” l-a adus pe Henrikh la Șahtior Donețk in…

- Live Stream Liverpool – Real Madrid. Vezi online finala Champions Leagye. Vești bune pentru fanii fotbalului. Și cei care nu se afla in fața televizorului pot vedea finala Champions League. Finala Champions League FC Liverpool – Real Madrid se disputa sambata, 28 mai de la ora 22.00, iar cei oricine…