Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat joi ca Germania va coopera cu Republica Ceha in furnizarea de arme Ucrainei, apeland la un mecanism de schimb circular, relateaza agentia EFE.

West Ham United a fost invinsa, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), de Eintracht Frankfurt, in mansa I a semifinalelor Ligii Europa.

Presedintele clubului Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, a sugerat ca celebrii fani ai echipei germane care vor face deplasarea la Londra sa organizeze o petrecere in fata Palatului Buckingham in cazul unei victorii in fata formatiei West Ham United, joi seara, in prima mansa a semifinalelor Europa…

FC Barcelona a fost eliminata din Europa League de echipa germana de fotbal Eintracht Frankfurt, care s-a impus cu scorul de 3-2 (2-0), joi seara, pe Camp Nou, in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei.

FC Barcelona a terminat la egalitate cu echipa germana Eintracht Frankfurt, 1-1, joi seara, in deplasare, intr-un meci din prima mansa a sferturilor de finala ale Europa League la fotbal.

Formatia FC Barcelona va intalni echipa Eintracht Frankfurt, in sferturile de finala ale Ligii Europa, conform tragerii la sorti de vineri, de la Nyon, conform news.ro.

Mijlocasul Alexandru Cicaldau a dat o pasa de gol in meciul pe care echipa lui, Galatasaray, l-a pierdut, joi, pe teren propriu, scor 1-2, cu FC Barcelona, in mansa a II-a a optimilor de finala ale Ligii Europa. In tur, scorul a fost 0-0, astfel ca echipa catalana se califica in sferturi, conform…

Productia industriala a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,5% in Uniunea Europeana in decembrie 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar Malta, Irlanda, Cehia, Germania, Franta si Romania au inregistrat cea mai semnificativa scadere, arata datele publicate miercuri de Oficiul European…