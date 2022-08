Stiri pe aceeasi tema

- Turisti romani au facut baie intr-unul dintre cele Sapte Lacuri din Parcul National Rila, zona protejata din Bulgaria. Potrivit informatiilor, acestia au intrat intr-unul dintre lacuri, unde au fost fotografiati de un angajat al Parcului National, care i-a avertizat ca trebuie sa iasa imediat din apa…

- Un controlor de bilete a fost lovit de un pasager, intr-un tren care circula pe ruta Mangalia – Sibiu, intrega scena fiind filmata. In urma incidentului, controlorul a facut plangere la Poliție, iar o ancheta este in desfașurare, au anunțat reprezentanții IJP Ialomița, pentru Libertatea. Incidentul…

- Turistii care ajung la mare cauta moduri inedite sa se distreze. Fie pe apa, fie in aer, adrenalina poate atinge cote maxime. Daca in nordul stațiunii Mamaia, tinerii aștepta vantul sa se inalțe cu zmeiele, in Costinesti, cațiva piloți experimentați fac acrobatii in aer. Și nu e nimic exclusivist. Oricine…

- Dan Badea locuiește alaturi de soția Madalina și de copilul lor intr-o casa de lux, foarte spațioasa. Și-au prezentat locuința pentru storia.ro , intr-un clip pe Youtube. Au aratat cum au amenajat-o la interior, dar și cum e curtea lor, in care au și piscina. Comediantul locuiește cu familia intr-o…

- Dincolo de trafic și de agitația de zi cu zi, Capitala are multe locuri de aratat și multe povești de spus, atat locuitorilor, cat și turiștilor. Iata un traseu care ne poarta prin cladiri istorice importante si zone ascunse, de care nu stiu nici cei nascuti si crescuti in oras. The post File din istoria…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru luna august. Nici in ultima luna de vara nu scapam de canicula și vom avea din nou temperaturi record. Potrivit prognozei publicate de ANM pentru luna august, in saptamana 1-8 august, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat…

- Din cauza avariei de pe aducțiunea de apa Isvarna – Craiova, pentru remedierea careia s-a lucrat 34 de ore, cumulata cu perioada caniculara, care a dus la creșterea excesiva a consumului, rezerva de apa a municipiului Craiova s-a epuizat, anunța Compania de Apa Oltenia, potrivit Mediafax. The post Situatie…

- Președintele CJ și președinte PSD Dambovița, Corneliu Ștefan alaturi de echipa sa a mers sa stea de vorba cu gaeștenii dar totodata i -a informat despre proiectele pe care CJ Dambovița le va implementa in orașul Gaești. Cu 80.000.000 de lei, bani pe care Consiliul Județean Dambovița ii are aprobați…