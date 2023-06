Stiri pe aceeasi tema

- Jannik Sinner (9 ATP) a avut parte de un meci epuizant in turul al doilea de la Roland Garros, terminat cu o infrangere surprinzatoare in fața germanului Daniel Altmaier (79 ATP), scor 6(0)-7, 7-6(7), 1-6, 7-6(4), 7-5.

- Emilia Stroe, mama lui Denis Alibec (32 de ani), atacantul Farului Constanța, a dezvaluit ca fiul ei a primit amenințari, dupa gestul facut in meciul cu CSU Craiova, in urma caruia a fost eliminat. Mama varfului „marinarilor” a spus ca Denis Alibec a fost acuzat de fani de faptul ca ar fi luat cartonaș…

- Dupa victoria surprinzatoare in fața lui Novak Djokovic, Lorenzo Musetti s-a oprit in sferturile turneului de la Monte Carlo. Italianul a fost invins de conaționalul Jannik Sinner in doua seturi, scor 2-6, 2-6.

- Feyenoord și Ajax se intalnesc in semifinala Cupei Olandei, iar partida a fost intrerupta in minutul 61, dupa o bataie generala. Meciul s-a reluat dupa o pauza de 45 de minute. Meciul a inceput intr-o atmosfera incredibila. Dupa 21 de secunde, arbitrul a intrerupt partida pentru 15 minute. Motivul?…

- Echipa bucuresteana FCSB a invins pe Sepsi, in deplasare, scor 2-1, intr-un meci din etapa a doua a play-off-ului Superligii.Meciul de la Sf Gheorghe s-a jucat in primele 20 de minute. Sepsi a deschis scorul in minutul 6, cand Radunovic a deviat in propria poarta sutul lui Stefanescu. Compagno a…

- ​Jessica Pegula a avut parte de un meci thriller contra rusoaicei Anastasia Potapova (favorita 21), americanca obținand calificarea in semifinalele WTA Miami dupa ce a salvat doua mingi de meci.

- Taylor Fritz impresiona anul trecut și il invingea pe Rafael Nadal in finala de la Indian Wells, dar aventura americanului la turneul din deșertul californian a fost una mai scurta in acest sezon: a fost invins in sferturi de Jannik Sinner.

- ​Jaqueline Cristian a reușit o revenire de senzație in fața danezei Clara Tauson (126 WTA) și a obținut calificarea in sferturile turneului ITf W60 de la Trnava (Slovacia). Sportiva din Romania s-a impus cu scorul de 6-7, 7-5, 6-0, la capatul unui joc antrenant, in care a salvat nu mai putin de sapte…