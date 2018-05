Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, l-a mandatat, miercuri, pe Giuseppe Conte sa formeze viitorul Guvern al Italiei, acesta fiind sustinut de catre formatiunile populiste Miscarea Cinci Stele si Liga Nordului, informeaza site-ul postului France 24.

- ''Nicio persoana cu acest nume (Giuseppe Conte n.red.) nu apare in evidențele noastre, nici ca student, nici ca membru al facultatii'', spune ziarului New York Times un purtator de cuvant al Universitatii din New York. Universitatea se afla printre cele indicate in curriculum-ul vitae al profesorului…

- Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca acest tip de actiune al sefului statului "poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala". "Eu nu l-am vazut vreodata pe presedintele Romaniei sa faca apel la calm. Presedintele a incitat si la proteste in permanenta,…

- Presedintele italian Sergio Mattarella a anuntat luni ca va propune un guvern ”politic neutru” care sa conduca tara pana in decembrie, in lipsa unui acord asupra unei majoritati parlamentare intre fortele politice, relateaza AFP.

- Florin Iordache, replica dura la anunțul lui Iohannis privind legile justiției: ”E intr-o disperata campanie electorala, vrea sa iși fidelizeze un anumit electorat”, a spus președintele comisiei speciale pentru legile justiției, miercuri, la Parlament. El a menținat ca, atat timp cat cele doua legi,…

- Nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR, acesta fiind atributul BNR, sustine ministrul Eugen Teodorovici. "Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat…

- Presedintele italian, Sergio Mattarella, a inceput negocierile cu partidele parlamentare in vederea formarii unei guvern. In urma alegerilor de luna trecuta nicio grupare politica nu a obtinut majoritatea.

- La doar cateva ore dupa intrarea in vigoare a armistițiului de incetare a focului in Siria, stabilit, sambata, de statele membre ale Consiliului de Securitate al ONU, forțele guvernamentale de la Damasc au lansat un atac aerian asupra unei enclave controlate de rebeli, scrie BBC News. Ultimele atacuri…