Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a anunțat ca 850 de milioane de euro din suma alocata Romaniei de Uniunea Europeana merg inspre combaterea efectelor negative ale epidemiei de coronavirus. Aceasta menționeaza ca 75.000 de medici și asistenți medicali aflați in prima linie in lupta cu noul coronavirus vor primi un stimulent…

- ”850 de milioane de euro din suma alocata Romaniei de Uniunea Europeana merg inspre combaterea efectelor negative ale epidemiei de coronavirus . Ghidurile solicitantului pentru acestea au fost deja puse in consultare publica și autoritațile de management lucreaza pentru a pregati depunerea proiectelor”,…

- CHIȘINAU, 17 apr – Sputnik. Din cauza pandemiei COVID-19, veniturile Bugetului de Stat pentru 2020 se vor reduce cu 6,338 miliarde lei fața de nivelul aprobat inițial. Guvernul a aprobat pe 17 aprilie un proiect de lege ce prevede rectificarea Legii Bugetului, luand ca baza o scadere a Produlului…

- Lucreaza in ture de 12 ore, poarta combinezon, pe deasupra costumului, poarta capelina, masca de protectie si trei randuri de manusi. Multe cadre didactice au renuntat la activitate, altele au fost confirmate cu coronavirus si nu mai pot veni la serviciu, iar cele care au ramas sunt nevoite sa lucreze…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a anunțat, in aceasta seara, printr-o postare pe Facebook, ca 15.000 de romani vor fi trimiși la munca in nordul Italiei, in condițiile in care nordul Italiei este cel mai mare focar de coronavirus din Europa.

- Un numar de 1.030.973 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent, potrivit cifrelor Inspectiei Muncii date publicitatii joi de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Dintre acestea, 321.014 contracte…

- Pandemia de coronavirus ar urma sa duca la disparitia a 6,7% din numarul total de ore de munca la nivel mondial in cursul celui de al doilea trimestru, adica echivalentul a 195 de milioane de locuri de munca full time, a estimat Organizatia Internationala a Muncii (OIM), care a avertizat ca este vorba…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat joi ca restrictiile adoptate cu o saptamana in urma in Italia, tara europeana cea mai afectata de pandemie, vor fi prelungite dupa 3 aprilie, data prevazuta initial pentru incetarea lor, transmite AFP.