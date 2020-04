Giurgiu/Carnea de miel - vândută online sau prin comenzi telefonice de ciobani: Abordăm un alt mod de vânzare Crescatorii de oi din judetul Giurgiu au vandut in acest an carnea de miel sau de berbecut pentru masa traditionala de Paste online, prin comenzi telefonice sau direct din magazine, marfa fiind prezentata doar in vitrinele frigorifice.



''Suntem crescatori de oi si capre din tata in fiu, in alti ani vindeam la tarabe inchiriate sezonier in piata sau primeam clientii direct la stana de unde plecau cu mielul sau iedutul ales pentru masa de Paste. In acest an masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului sunt stricte si pentru a limita cat mai mult contactul uman si a pastra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

