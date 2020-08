Politistii de frontiera din Giurgiu au aplicat in ultima luna 71 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 92.655 de lei, conducatorilor auto care s-au prezentat la trecerea frontierei avand inspectia tehnica periodica a autovehiculelor expirata. "In plin sezon estival, politistii de frontiera din (...) zona de responsabilitate (...) au constatat la controlul de frontiera ca zeci de soferi se pregateau sa iasa din tara, dar aveau inspectia tehnica periodica a masinii expirata, motiv pentru care in ultima luna, in perioada 5 iulie - 5 august, au aplicat un numar de 71 de sanctiuni contraventionale,…