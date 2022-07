Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 24 de ani este cautat, duminica, de scafandri in apropierea podului construit peste raul Arges, la kilometrul 36 al autostrazii A1 Bucuresti-Pitesti, dupa ce a intrat in apa raului, a alunecat intr-o zona cu denivelari si nu a mai reusit sa iasa la suprafata. Fii la curent…

- Temperaturile ridicate revin peste Romania, dupa valul de canicula de la inceputul lunii iulie. Luna lui Cuptor se resimte, iar disconfortul termic va fi prezent timp de trei zile, anunța autoritațile. Vineri, sambata și dumiica, din 22 pana in 24 iulie, temperaturile vor depași 35 de grade in timpul…

- O fata de 17 ani care a cazut sambata in raul Moldova, in dreptul localitatii Horia, a fost resuscitata si transportata la spital. Pompierii și scafandrii il cauta acum pe fratele ei, de 18 ani, care a sarit in apa ca sa o salveze.

- 162 de elevi care au dat Examenul de Bacalureat au obținut media de 10, a anunțat ministrul Educației, luni, intr-o conferința in care a prezentat rezultatele examenului, dintre care cele mai multe in București. „Ii felicit și pe cei 162 de candidați care au obținut media 10. In top conduce Bucureștiul…

- Eveniment Județul Teleorman, vizat de o atenționare hidrologica / Cod galben de inundații iunie 14, 2022 12:51 Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de Cod galben de inundații ce vizeaza și județul Teleorman. Astfel, avand in vedere situatia hidrometeorologica…

- Compania Niego, cunoscuta pe piata produselor destinate animalelor, deschide astazi, 26 aprilie, la Slatina, hypermarketul NiegoMaxiPlant. Aici, slatinenii vor gasi o gama larga de produse fitosanitare, dar si o farmacie fitosanitara. In pregatire este si deschiderea NiegoMaxiPet, care va avea loc pe…