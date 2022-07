Giurgiu: un tânăr căzut în Argeș este căutat de scafandri de două zile, fără rezultat Doi scafandri de la la ISU Giurgiu, ajutați de alți patru colegi de la ISU București-Ilfov cauta un tanar de 24 de ani, care duminica a cazut in raul Argeș. Cautarile au inceput ieri, dar, din cauza curenților puternici din zona, au fost sistate pe timpul nopții, fiind reluate luni dimineața. Tanarul a alunecat duminica intr-o zona cu denivelari din raul Arges si nu a mai reusit sa iasa la suprafata. Potrivit reprezentanților ISU Giurgiu, luni dimineata au fost reluate cautarile tanarului disparut in apa raului Arges. La fata locului intervin doi scafandri de la ISU Giurgiu si patru de la Inspectoratul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

