Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 10:45, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman, in varsta de 39 de ani, care conducea un ansamblu rutier.Șoferul transporta, conform documentelor de…

- Un tanar migrant a fost salvat de la moarte de polițiștii de frontiera de la Vama Giurgiu, care l-au gasit leșinat intre cauciucuri, intr-un TIR care venea din Turcia, informeaza site-ul Poliției de Frontiera . Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, la controlul de frontiera, doi cetațeni…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu au depistat trei cetațeni din Eritreea și alți doi din Pakistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, prin evitarea efectuarii controlului de frontiera. Aceștia se aflau ascunși in compartimentele…

- Politistii de frontiera de la Giurgiu au depistat trei cetateni din Eritreea si alti doi din Pakistan, care au incercat sa intre ilegal in Romania, prin evitarea efectuarii controlului de frontiera, acestia fiind ascunsi in compartimentele de marfa ale unor ansambluri rutiere, potrivit Agerpres.…

- Un tanar sirian in varsta de 28 de ani a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni, la PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, in timp ce incerca sa intre in Romania ascuns intr-un TIR incarcat cu profile PVC din Turcia. "In noaptea de marti spre miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera au depistat sase cetateni afgani si un iranian, care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul marfa al unui autocamion ce venea din R. Moldova, cu destinatia Cehia si era incarcat cu baloti de sarma. „In data de 12.06.2021, in jurul orei 02.30,…

- Sambata, in jurul orei 14,00, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor, pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc, conducand un automarfar inmatriculat in Turcia. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, materiale electrice pe…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au declansat o ancheta penala fata de un barbat de 43 de ani, care are atat cetatenie romana, cat si cetatenie a Republicii Moldova, care detinea ilegal aproape 50.000 de cartuse letale, se arata intr-un comunicat de presa transmis,…