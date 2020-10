Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa ce a caștigat un nou mandat de primar in comuna Comana, județul Giurgiu, Aurel Enache, 52 de ani, i-a pedepsit intr-un mod mai puțin obișnuit pe niște localnici din satul Vlad Țepeș, care nu l-au votat și care au susținut un alt candidat in timpul campaniei electorale. Primarul susținut…

- Este vorba despre Aurel Enache, primarul din localitatea Comana, județul Giurgiu. Deși a fost reales in funcția de primar, el a vrut sa se razbune pe oamenii care nu l-au votat oricum. Astfel, el a scos cu buldozerul bancile din fața porților celor care au votat cu altcineva. ”Baieții aștia…

- In 75 de localitați din țara, alegerile locale au trecut fara emoții. Sunt cele care au avut cate un singur candidat la postul de primar. Comuna Gostinu din Giurgiu este una dintre ele, unde pana și opoziția l-a votat pe edil.

- Polițiștii din Giurgiu au facut percheziții in județele Calarași și Ilfov, la persoane acuzate de inșelaciune. Acestea ar fi postat anunțuri ca vand maști de protecție, dar in coletele expediate au pus role de hartie igienica. Aproape 90 de persoane au fost pacalite. Suspecții au postat pe rețelele…

