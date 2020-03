Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Romania, Raed Arafat, a declarat duminica, in cadrul unei interventii televizate, ca pasagerii unui autocar care a intrat in Romania prin vama Bors au fost opriti in carantina in judetul Bihor, dupa ce un pasager a facut febra 38, scrie ebihoreanul.ro.

- UPDATE 17:30 Astazi dupa amiaza a fost confirmat cel de-al 12-lea caz de infectare cu COVID 19, la un barbat din Bucuresti Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, „este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie, dintr-o zona…

- Romanii din Italia spun ca nu vor veni in țara de Paște, de teama coronavirusului, pentru a nu sta in carantina in Romania. Ei țin, astfel, seama de avertismentul medicului Adrian Streinu Cercel, seful Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala, anunța MEDIAFAX.Irinel Pop studiaza…

- Barbatul din Maramureș, confirmat cu noul COVID-19, a venit cu mașina din Italia, in Romania, dupa ce a trecut prin camera de garda din Italia, deoarece s-a simțit rau, a declarat, vineri, la „Tuca Show”, directorul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel.Streinu-Cercel a spus ca…

- „E important ca a fost o persoana foarte isteața. A fost in probleme de business acolo. Cand a inceput sa i se faca rau s-a dus la camera de garda in Italia, pe 25 februarie”, a spus Streinu-Cercel. Intrebat de ce a fost trimis acasa, directorul de la „Matei Balș” a raspuns: „Ca sa pui un diagnostic…

- Ministerul Sanatații a fost informat de catre reprezentanții Institutului Național de Boli Infecțioase „prof.dr. Matei Balș” ca pacientul din județul Gorj depistat cu noul Coronavirus (COVID-19) a fost retestat in cursul zilei de astazi, testele avand rezultat negativ. Reprezentanții institutului au…

- Trei persoane care au calatorit cu un microbuz din Italia in Romania au fost plasate in carantina in orașul Galați. Este vorba despre doi barbați și o femeie care au plecat din Brescia, potrivit Mediafax.Potrivit prefectului județului Galați, cei trei au fost preluați de autoritați de la intrarea…

- Erica, o romanca de 51 de ani stabilita in Codogno, oras aflat in carantina din cauza coronavirusului, ne arata strazile pustii si cozile de zeci de metri din magazine, informeaza mediafax.ro. Romanca a indraznit sa iasa duminica din casa, desi orasul in care locuieste de 22 de ani este in plina carantina…