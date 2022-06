Giurgiu: un bloc din centrul orașului a fost evacuat, din cauza unui branșament la gaze Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Giurgiu au decis evacuarea unui bloc din centrul municipiului, dupa ce un apel la 112 anunța avarierea unui branșament la rețeaua de gaze. In jurul orei 12, la fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu cu doua autospeciale de stingere, o descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanța SAJ. Preventiv, pompierii au evacuat aproximativ 35 de persoane de pe cele doua scari ale blocului V 32. O femeie, in varsta de 73 de ani, a fost monitorizata de personalul medical al SAJ la fața locului. Furnizarea cu gaz a fost oprita in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

