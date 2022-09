Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu anunța, sambata, ca scafandrii au inceput cautarile unui barbat ce plecase la pescuit și a disparut in apele Dunarii. “Scafandrii din cadrul ISU Giurgiu efectueaza cautari in apa Dunarii, in zona localitatii Prundu, dupa ce un apel la 112 anunța ca un barbat care se afla la pescuit cu un grup de prieteni a disparut, existand riscul ca acesta sa fie in apa”, precizeaza reprezentanții ISU Giurgiu, care mai anunța ca la fata locului se afla si politisti, precum si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean. The post Giurgiu: Un barbat disparut…