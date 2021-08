Giurgiu: tânăr arestat preventiv după ce a înjunghiat două persoane Un tanar de 21 ani din orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala și lovire sau alte violențe, fiind banuit ca ar fi ranit doua persoane in cadrul unui conflict. Polițiștii giurgiuveni anunța ca in seara de Sfanta Maria, in jurul orei 22, Poliția orașului Bolintin-Vale era sesizata de catre o femeie din aceeași localitate, cu privire la faptul ca pe strada Agricultori are loc un conflict intre mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au aplanat conflictul, constatand faptul ca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 21 de ani din orasul Bolintin-Vale, judetul Giurgiu, a fost arestat preventiv pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala si lovire sau alte violente dupa ce ar fi injunghiat un barbat de 47 de ani si ar fi lovit o femeie de 30 de ani, ambii din aceeasi localitate,…

- Inca o persoana a fost reținuta in cazul adeverințelor de vaccinare eliberate in fals. Este vorba despre un barbat din Cluj, de 41 de ani, acuzat ca a convins o tanara sa intre in registrul vaccinarilor al unui centru din Alba. Poliția Alba anunța ca, dupa perchezițiile de joi, cercetarile au fost extinse…

- Un scandal intre mai multe persoane a izbucnit, marți, in orașul Zimnicea judetul Teleorman. Un tanar de 24 de ani a fost injunghiat Un barbat de 26 de ani este audiat de politisti, fiind suspectat ca ar fi comis fapta. „La data de 27 iulie a.c., Politia orasului Zimnicea a fost sesizata cu privire…

- Fortele de ordine din Toplita au intervenit, duminica, in zona pietei agroalimentare din oras, pentru a aplana un conflict intre mai multe persoane. Doua femei s-au injunghiat, iar mai multe persoane s-au batut, in timpul altercatiei fiind avariate patru autoturisme. Politistii au stabilit ca unii dintre…

- Ieri, 17 iunie 2021, politistii din Roșia Montana au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 51 de ani, din comuna Roșia Montana, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca la data de 16 iunie…

- Polițiștii din cadrul Secției 8 de Poliție Rurala Lapușata au reținut, ieri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu, doi barbați din comunele Ladești și Cernișoara, cercetați pentru mai multe fapte de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.…

- Ieri, 27 mai a.c., polițiștii din cadrul Sectiei nr 5 Politie Rurala Racaciuni au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 45 de ani, din comuna Corbasca, banuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si amenintare. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca, la data de…

- Ieri, 23 mai 2021, politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 22 de ani, din municipiul Tulcea, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia, s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 23 mai 2021,…