Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul judetului Giurgiu, Adriana Putaru, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca situatia la nivel judetean este stationara cu privire la pesta porcina africana, in prezent neexistand nicio suspiciune de imbolnavire cu acest virus, scrie Agerpres.Adriana Putaru a precizat ca…

- Pesta porcina africana in Galați și Braila Doua focare de pesta porcina africana au fost confirmate în doua localitati din judetul Buzau, iar autoritatile asteapta rezultatele de la Bucuresti pentru un alt caz, toate trei în gospodariile populatiei. Prefectul judetului, Carmen Ichim,…

- Pesta porcina a fost confirmata in judetul Buzau, au anuntat autoritatile judetene convocate duminica in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Doua focare au fost confirmate de laboratorul national de referinta in doua gospodarii din localitatile Panatau si Lunca, o suspiciune fiind si intr-o…

- In judetul Buzau exista doua suspiciuni de pesta porcina in localitatile Patarlagele si Panatau, rezultatele definitive urmand sa fie comunicate duminica, au declarat reprezentantii Institutiei Prefectului judetului Buzau. Potrivit sursei citate, suspiciuni de pesta porcina africana au…

- Porcii mistreti de pe fondurile de vanatoare vor fi inventariati, iar efectivele vor fi transmise Directiei Sanitar-Veterinare. Asta au decis membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul Planului de masuri pentru prevenirea aparitiei unor focare de pesta porcina africana pe teritoriul…

- Un focar de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat in Salaj, in cazul a doua cadavre de porci mistreti, gasite intr-o padure din comuna Maieriste, situata in apropierea limitelor de judet cu Satu Mare si Bihor, autoritatile judetene stabilind, marti, o serie de masuri privind combaterea bolii.…